“La Fiorentina vuole fare un’operazione stile Amrabat per il centrocampo. Deulofeu proposto ai viola. Al momento non ci sono margini per riscatto Torreira”

Il giornalista di Sky, Matteo Moretto, è intervenuto su Spaceviola per toccare il tema mercato della Fiorentina, a cominciare dal caso Torreira: “Al momento non ci sono margini, sono state fatte valutazioni in società e si va verso questa decisione, soprattutto perché lo stipendio è molto alto per le casse della squadra di Firenze. Sia il giocatore che l’entourage hanno fatto il possibile per restare a Firenze ma ad oggi le possibilità che resti in viola sono vicine allo 0%, è una questione difficile da sanare. Un dettaglio interessante del prestito è quello legato alle presenze: a 25 presenze sarebbe divenuto gratuito ed avendole raggiunte possiamo dire che la Fiorentina ha speso zero euro per Torreira. Il diritto di riscatto era fissato a 15 milioni ed era stato concordato dalle parti di pagarlo in 6 rate fino al 2025. Lo stipendio invece non si poteva abbassare più dei 2,7 milioni sui quali si erano accordati. Alla 30esima di 45 minuti presenza ci sarebbe stato bonus economico nel contratto di Torreira, ma questo non è mai scattato poiché all’ultima partita con la Juventus non ha giocato il tempo stabilito per attivarlo. In generale il giocatore non ha apprezzato il gesto della società. C’è inoltre da aggiungere che il suo contratto è in scadenza nel 2023 e anche l’Arsenal fa le sue valutazioni. Le richieste non mancano e si vocifera anche che ci sia dietro al giocatore una squadra che il prossimo anno farà la Champions”.

Sulla questione portiere: “La Fiorentina si sta muovendo. Registro un interesse per un portiere italiano che ha giocato all’estero (Gollini ndr), oltre a Vicario su cui la società è vigile da tempo”.

Altre considerazioni sul centrocampo dopo l’affare Torreira: “La Fiorentina vuole fare un’operazione stile Amrabat a quanto mi risulta, dunque, senza fare nomi certi, al momento sta guardando in maniera attenta alla mediana del Verona ed è plausibile che la nuova mezzala arrivi proprio da lì”.

Il tutto mentre per l’attacco ci sarebbe una novità: “Al momento so solo che è stato proposto Deulofeu, la società poi valuterà”.