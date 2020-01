La Fiorentina vuole gente pronta e per la difesa c’è un prescelto

Tre operazioni a gennaio: un difensore centrale, un centrocampista e un attaccante. La Fiorentina vuole andare fino in fondo e consegnare a Iachini i rinforzi richiesti. Secondo quanto scrive Alfredopedullà.com, il primo della lista per la difesa è Kevin Bonifazi, ci sono già stati contatti con il Torino, preferito a Kannemann del Gremio. Anche perché la Fiorentina vuole gente pronta, piuttosto che brava tecnicamente ma tutta da scoprire in un campionato diverso rispetto alle abitudini.