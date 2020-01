La Fiorentina vuole piazzare un altro colpo e ci prova per un centrocampista del Genoa

Colpi in entrata finiti per la Fiorentina? Forse no! Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, i viola stanno per soffiare Kevin Agudelo al Parma, che sembrava poterlo acquistare dal Genoa. Dopo il no di Criscito, dunque, potrebbe arrivare comunque un giocatore dalla squadra rossoblu, seppur in un altro ruolo. Agudelo è infatti un centrocampista, classe 1998. In queste ore l’incontro tra la Fiorentina e gli agenti del giocatore per chiudere l’affare.