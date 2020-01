La Fiorentina Women’s a caccia della vendetta con la Roma: c’è un campionato da tenere aperto

All’andata fu la Roma a vincere in casa della Fiorentina Women’s, al termine di una partita a dir poco sfortunata per le viola, tra legni, rigore sbagliato e occasioni sprecate: oggi l’occasione per la vendetta, in casa delle giallorosse. La squadra di Cincotta scenderà in campo tra pochissimi minuti, per allungare su Milan e sulla stessa Roma e consolidare il secondo posto, ma anche per tenere ancora aperto un campionato in cui la Juve è volata a +9 sulle ragazze gigliate. Questa la formazione ufficiale:

Ohrstrom, Cordia, Vigilucci, Arnth, Philtjens, Adami, Parisi, De Vanna, Bonetti, Guagni, Mauro.