Manca soltanto l’ufficialità, ma la Fiorentina Women’s ha chiuso il primo acquisto in visto della prossima stagione. Come si legge sulle pagine di tuttocalciofemminile.com, si tratta di Katja Schroffenegger, in arrivo dalla Florentia San Gimignano in cui ha militato nel campionato attuale. Classe ’91, ex Inter ed estremo difensore della Nazionale italiana, è un rinforzo di livello per la rosa di Antonio Cincotta.

