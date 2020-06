La Fiorentina Women’s rischia di perdere la Guagni: c’è l’offerta dell’Atletico Madrid

La Fiorentina Women’s potrebbe perdere il suo capitano nel corso delle prossime settimane. L’Atletico Madrid, infatti, come riportato dal TGR Toscana, starebbe facendo sul serio e avrebbe proposto ad Alia Guagni un contratto triennale. La calciatrice, adesso, sarebbe in attesa di parlare con la società gigliata, che proprio come tutte le altre è stata messa in difficoltà dal rinvio sulla ripresa del campionato femminile. All’Atletico la Guagni ritroverebbe Elena Linari, che nel 2018 ha lasciato la Fiorentina per tentare l’esperienza in Spagna.

