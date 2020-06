La Fioretina tiene aperta la pista che porta a Piatek, ecco quanto chiede l’Herta Berlino

Secondo quanto riporta il sito tedesco Fussballeck.com la Fiorentina avrebbe già avuto alcuni contatti con l’Herta Berlino per Krzysztof Piatek. L’ex attaccante del Milan non sta riuscendo a trovare lo spazio desiderato in Bundesliga e in estate potrebbe trasferirsi altrove e non è una novità che Pradè sia alla ricerca di un attaccante. La formula del trasferimento potrebbe essere il prestito con diritto di riscatto, anche se la società tedesca non è intenzionata a perdere nemmeno uno dei 24 milioni spesi per strapparlo ai rossoneri.

0 0 vote Article Rating