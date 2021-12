La formazione della Fiorentina: Italiano lancia Duncan e Callejon dal primo minuto

Pochi minuti fa il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha reso nota la formazione che scenderà in campo questo pomeriggio contro la Salernitana. Sono due i cambi rispetto all’undici titolare sceso in campo domenica scorsa contro il Bologna: Duncan, che torna in mezzo al campo al posto di Maleh, e Callejon, che viene preferito a Sottil e Saponara.

Questa la formazione ufficiale della Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Biraghi, Martinez Quarta, Milenkovic, Odriozola; Duncan, Torreira, Bonaventura; Nico Gonzalez, Vlahovic, Callejon. All.: Italiano.