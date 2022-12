La formazione della Fiorentina: Italiano premia due giovani, si rivede Benassi. Spazio anche per Maleh e Ranieri, Cabral guida l’attacco

La Fiorentina tornerà in campo alle 15 al Città di Arezzo per la prima amichevole in attesa della ripartenza della stagione calcistica. Sono numerosi gli assenti viola, Amrabat Milenkovic, Zurkowski e Jovic di scena al Mondiale, Sottil infortunato, Kouame e Barak in vacanza post impegni nazionali. A riposo Bonaventura, Duncan ha un leggero affaticamento e non è in panchina così come Mandragora, non al 100% dopo un colpo in allenamento. Da capire quando arriverà il rientro di Castrovilli, non a disposizione quest’oggi e probabilmente neppure per l’amichevole contro l’Always Ready di mercoledì prossimo.

Italiano sceglie di dare fiducia a due giovanissimi, i 2004 Kayode e Amatucci, nazionali italiani U17. Terracciano in porta, in mezzo alla difesa Martinez Quarta guida il reparto con Ranieri. Biraghi a sinistra. Si rivede Maleh a centrocampo, Bianco in cabina di regia e spazio anche per il fuori lista Benassi. Saponara giocherà a sostegno di Cabral, che guida l’attacco viola.

Ecco le formazioni ufficiali del match:

AREZZO: Di Furia; Settembrini, Pattarello, Lazzarini, Zona, Castiglia, Foglia, Dema, Zhupa, Gucci, Stopponi.

Da capire il modulo viola, questi gli undici iniziali:

FIORENTINA: Terracciano; Kayode, Quarta, Ranieri, Biraghi; Maleh, Bianco, Benassi; Saponara, Cabral, Amatucci. All.: Vincenzo Italiano.