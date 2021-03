La formazione della Fiorentina Primavera: Aquilani conferma Brancolini. Centrocampo folto, davanti il tandem Munteanu-Spalluto

Alle ore 15 la Fiorentina Primavera di Alberto Aquilani scenderà in campo in Liguria contro la Sampdoria di Cottafava. Il tecnico viola, al rientro dopo due giornate di squalifica, sceglie ancora Brancolini tra i pali, e conferma la difesa a tre, composta da Frison, Chiti e da capitan Fiorini in veste di regista arretrato. Sulle fasce Pierozzi a sinistra e Milani a destra, in mezzo agiranno Corradini, Neri e Bianco. In avanti il tandem Munteanu composto da Munteanu e Spalluto, che vince il ballottaggio con Distefano dopo l’ottima prova da subentrante contro il Milan.

Brancolini; Frison, Fiorini, Chiti; Pierozzi, Corradini, Bianco, Neri, Milani; Munteanu, Spalluto.

A disp.: Ricco, Giordani, Gabrieli, Gentile, Tirelli, Amatucci, Saggioro, Toci, Sene, Ghilardi, Falconi, Favasuli.

All.: Alberto Aquilani.