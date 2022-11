La formazione della Fiorentina: Tra i pali ancora Terracciano. Cabral torna titolare in avanti

Per la partita contro l’RFS, ultima del girone in Conference League, tra i pali, Vincenzo Italiano sceglie ancora Pietro Terracciano, con Venuti e Terzic ai lati di Quarta e Igor. In assenza di Amrabat, rimasto a Firenze, Mandragora sarà il perno di centrocampo. In avanti, Cabral sostituisce Jovic al centro dell’attacco viola. Questa la formazione che scenderà in campo tra poco più di un’ora a Riga:

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Martinez Quarta, Igor, Terzic; Bonaventura, Mandragora, Barak; Ikoné, Cabral, Saponara. Allenatore: Italiano.