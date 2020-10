La formazione improvvisata del Padova, fatta dei negativi al test. I 45 minuti che i biancorossi hanno regalato, per fortuna, alla Fiorentina

Fiorentina-Padova? Un vero caos. La partita è iniziata con 40’ di ritardo perché la società veneta ha voluto aspettare l’esito delle analisi. Nel corso della mattinata di ieri un membro dello staff medico era risultato positivo al Covid-19 e poi sono emerse anche due situazioni positive tra i giocatori.

In questo contesto Mandorlini ha potuto schierare in partenza una formazione improvvisata che indubbiamente è stata in balia dei viola (e non poteva essere altrimenti). Il tecnico biancorosso ha scelto gli undici titolari tra i tesserati che, via via risultavano negativi al test. E all’inizio in panchina il Padova ha portato solo due giocatori perché gli altri erano bloccati nello spogliatoio in attesa del via libera. Con il passare dei minuti sono poi entrati gli altri.