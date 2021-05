La formazioni ufficiali di Bologna-Fiorentina: a sorpresa Biraghi dal primo minuto, fuori Castrovilli e dentro Bonaventura

Erano due i ballottaggi per Beppe Iachini, sulla sinistra e a centrocampo: un po’ a sorpresa sulla fascia ci sarà Biraghi e non Igor, in mediana invece il rientrante Bonaventura al posto di Castrovilli. Conferme invece per il resto dell’undici:

BOLOGNA: Skorupski, De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Tomiyasu, Svanberg, Vignato, Orsolini, Soriano, Barrow, Palacio

FIORENTINA: Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Caceres, Venuti, Biraghi, Pulgar, Amrabat, Bonaventura, Ribery, Vlahovic.