La formazione ufficiale della Fiorentina: Ceccherini la sorpresa dietro. In avanti Iachini schiera il tandem pesante

Iachini conferma il modulo e molti uomini nella formazione che tra un’ora scenderà in campo contro l’Atalanta negli ottavi di finale di Coppa Italia. Dentro Ceccherini al posto di Caceres in difesa. Centrocampo confermato con Benassi, Castrovilli e Pulgar. Lirola e Dalbert ancora confermati sugli esterni. In avanti il tandem pesante Vlahovic-Cutrone.

La formazione della Fiorentina: Terracciano, Ceccherini, Pezzella, Milenkovic; Dalbert, Pulgar, Benassi, Castrovilli, Lirola; Cutrone, Vlahovic.