La formazione ufficiale della Fiorentina Femminile: Sabatino tenta l’impresa contro il Milan con l’ex di turno

Alle 12.30 la Fiorentina Femminile scenderà in campo contro il Milan al Centro Sportivo Peppino Vismara per la 18esima giornata di Serie A femminile. Dopo la schiacciante vittoria contro il Verona per 6-0, le viola di Patrizia Panico cercano altri punti vitali per allontanarsi dalla zona calda di classifica, che al momento dista solo 3 punti.

Per farlo l’allenatrice viola si affida al 3-5-2 composto da: Schroffenegger, Cafferata, Kravets, Tortelli, Vigilucci, l’ex rossonera Huchet, Breitner, Neto, Boquete, Lundin e Sabatino.

Per il Milan partiranno dal primo minuto le ex viola Guagni, Agard e Adami.