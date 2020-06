La FORMAZIONE UFFICIALE della Fiorentina: finalmente si rivede Ribery! Milenkovic e Lirola out, c’è Ceccherini con Pezzella e Caceres

Tra circa un’ora la Fiorentina scenderà in campo contro il Brescia tra le mura amiche del Franchi. Per la gara della ripartenza dopo il lockdown, Iachini si affida a un 4-3-3 che vede dunque il ritorno di Franck Ribery. Il francese ha convinto l’allenatore e si posiziona a sinistra nel tridente formato, oltre a lui, da Chiesa e Vlahovic. In difesa la linea a quattro sacrifica Milenkovic, che va in panchina per lasciare spazio a Pezzella e Ceccherini, supportati da Caceres e Dalbert davanti a Dragowski. Centrocampo senza sorprese con Castrovilli, Pulgar e Duncan.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski, Caceres, Ceccherini, Pezzella, Dalbert, Pulgar, Duncan, Castrovilli, Ribery, Chiesa, Vlahovic. All. Beppe Iachini