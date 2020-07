La FORMAZIONE UFFICIALE della Fiorentina: Iachini conferma Ghezzal e Pulgar ma tiene fuori Cutrone. Davanti c’è Kouame con Chiesa e Ribery

Alle 19.30 la Fiorentina scenderà in campo contro il Torino per cercare di confermarsi dopo la bella vittoria di Lecce. Ecco dunque gli undici titolari a cui si affiderà Iachini per conquistare la vittoria e consolidare ancora di più la distanza sulla zona retrocessione:

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Caceres, Ghezzal, Pulgar, Castrovilli, Chiesa, Kouamè, Ribery. All. Giuseppe Iachini