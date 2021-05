La formazione ufficiale della Fiorentina: Igor lascia il posto a Maxi Olivera. Castro preferito ad Amrabat

Pochi minuti fa l’allenatore della Fiorentina Beppe Iachini ha reso nota la formazione ufficiale della sfida di questa sera contro il Crotone: allo stadio Scida fischio d’inizio alla ore 20.45. Nonostante i tentativi nel pre partita Igor non ce la fa: al suo posto il tecnico manda in campo l’uruguaiano Maxi Olivera, che con Quarta e Caceres comporrà una difesa tutta sudamericana. Unica novità a centrocampo: Gaetano Castrovilli viene preferito ad Amrabat. In attacco la solita coppia composta da Vlahovic e Ribery. Oltre al cambio forzato in difesa, nessun’altra novità nella formazione: Montiel, kokorin e co li vedremo, forse, solo a gara in corso.

Ecco la Formazione ufficiale:

Fiorentina (3-5-2): Terracciano; Caceres, M.Quarta, Maxi Olivera; Venuti, Castrovilli, Pulgar, Bonaventura, Biraghi; Ribery, Vlahovic. All.: Beppe Iachini