La FORMAZIONE UFFICIALE della Fiorentina: Prandelli conferma gli undici che hanno battuto la Juventus con una sola eccezione

Tra circa un’ora la Fiorentina scenderà in campo al Franchi contro il Bologna per la prima partita del 2021. Fondamentale vincere per dare continuità all’impresa di Torino, oltre che per guadagnare posizioni in classifica allontanandosi dalle zone pericolose.

Per provarci Cesare Prandelli si affida ancora una volta al 3-5-2, modulo che ormai rappresenta il vestito migliore per la sua Fiorentina. Davanti a Dragowski agiranno Milenkovic, Pezzella e Igor, con quest’ultimo confermato dopo le recenti ottime prestazioni.

A centrocampo si rivede Borja Valero in regia, mentre ai suoi lati ci saranno Castrovilli e Amrabat. Sugli esterni spazio a Caceres a destra e Venuti a sinistra, mentre il tandem offensivo sarà ancora una volta formato da Ribery e Vlahovic.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Caceres, Castrovilli, Borja Valero, Amrabat, Venuti; Ribery, Vlahovic. All. Cesare Prandelli

BOLOGNA (4-2-3-1): Da Costa; De Silvestri, Tomiyasu, Danilo, Dijks; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.