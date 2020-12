La FORMAZIONE UFFICIALE della Fiorentina: Prandelli preferisce ancora Caceres a Lirola, a centrocampo c’è Pulgar. Davanti confermato il tridente di San Siro

Alle 20.45 la Fiorentina scenderà in campo al Franchi contro il Genoa, nella partita che chiude la 10^ giornata di Serie A. Un match fondamentale per i viola, che vincendo potrebbero fare un salto in classifica allontanando un po’ lo spettro della zona retrocessione. Vediamo quindi chi sono gli undici titolari scelti da Cesare Prandelli per centrare l’obiettivo:

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski, Caceres, Milenkovic, Pezzella, Biraghi, Pulgar, Amrabat, Castrovilli, Callejon, Vlahovic, Ribery.

Ecco invece la formazione del Genoa (3-5-2): Marchetti, Masiello, Zapata, Goldaniga, Bani, Lerager, Sturaro, Radovanovic, Pellegrini, Shomurodov, Scamacca.