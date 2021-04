La formazione ufficiale della Fiorentina Primavera: ancora assenze importanti per Aquilani. Spalluto e Munteanu per scardinare la difesa dell’Ascoli

Alle ore 12 la Primavera della Fiorentina scenderà in campo contro l’Ascoli in una partita valida per il campionato.

Il tecnico Aquilani nel frattempo ha reso noto l’undici iniziale della squadra viola che dovrà giocare senza alcuni elementi importanti. Fuori ancora Dutu, mentre Agostinelli e Krastev non ci sono tra i titolari e ripartono dalla panchina.

In attacco largo alla coppia formata da Spalluto e Munteanu.

Questa la formazione della Fiorentina: Brancolini; Frison, Fiorini, Chiti; Pierozzi, Bianco, Corradini, Neri, Milani; Spalluto, Munteanu.