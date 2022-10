Giornata di doppio Fiorentina-Inter e tra poco scende in campo la Primavera viola, in cerca di un riscatto dopo l’assurda sconfitta di sabato scontro con l’Atalanta. Aquilani deve rinunciare ancora all’influenzato Toci (in panchina) e ad Amatucci e si presenta con un undici un po’ diverso, con Favasuli e Kayode esterni a tutta fascia:

Martinelli; Lucchesi, Krastev, Biagetti; Kayode, Falconi, Vitolo, Favasuli; Nardi, Distefano; Sene.