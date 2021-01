Scenderà in campo tra poco più di mezz’ora la Fiorentina Primavera di Alberto Aquilani, chiamata a fare punti anche per una classifica che rischia di farsi fin troppo brutta. Per il match con l’Inter il tecnico punta ancora su Agostinelli e Munteanu davanti, insieme a Spalluto.

Luci, Frison, Pierozzi, Chiti, Fiorini, Corradini, Milani, Bianco, Agostinelli, Spalluto, Munteanu.