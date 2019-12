La formazione ufficiale della Fiorentina Primavera: Bigica va con l’attacco pesante ma di Duncan non c’è traccia

Fiorentina Primavera in campo a Roma con la Lazio tra pochi minuti, per cercare un’altra vittoria dopo le due di inizio settimana, e le scelte di Bigica vanno in direzione dell’attacco pesante: Spalluto e Kukovec in coppia, con Koffi accanto a loro. Sparito invece Bobby Duncan, ormai da tempo nel giro della prima squadra ma mai convocato e fuori dai giochi anche con i coetanei della Primavera. Questo l’undici ufficiale viola:

Brancolini, Ponsi, Simonti, Dutu, Dalle Mura, Fiorini, N. Pierozzi, Bianco, Spalluto, Koffi, Kukovec.