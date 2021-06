Terz’ultima partita di campionato per la Fiorentina Primavera, che affronta in trasferta il Milan con calcio d’inizio alle 17. Per cercare la vittoria e allontanare le zone calde della classifica mister Alberto Aquilani schiera questa formazione:

FIORENTINA: Fogli, Frison, Pierozzi, Dutu, Fiorini, Corradini, Gentile, Bianco, Spalluto, Agostinelli, Munteanu.

Il Milan invece risponde con: Moleri; Coubis, Michelis, Obaretin, Oddi; Di Gesù, Brambilla, Robotti; Capone, El Hilali, Tonin.