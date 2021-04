La formazione ufficiale della Fiorentina Primavera: in attacco torna Munteanu, in mezzo al campo ancora Neri

Da poco diramata la formazione ufficiali con la quale la Fiorentina Primavera scenderà in campo tra meno di un’ora per la semifinale di Coppa Italia contro il Genoa al Bozzi di Firenze. Aquilani cambia una sola pedina rispetto all’ultima trasferta di Roma: fuori Distefano dentro Munteanu (assente contro i giallorossi per squalifica). In mezzo al campo c’è ancora Neri al posto di Agostinelli.

FIORENTINA (3-5-2): Brancolini; Frison, Fiorini, Chiti; Milani, Neri, Corradini, Bianco, Pierozzi; Spalluto, Munteanu. A disposizione: Ricco, Gentile, Giordani, Ghilardi, Gabrieli, Amatucci, Krastev, Agostinelli, Distefano, Fogli, Tirelli, Toci. Allenatore: Alberto Aquilani.

GENOA (3-5-2): Agostino; Piccardo, Marcandalli, Dumbravanu; Boli, Eyango, Turchet, Besaggio, Boci; Conti, Della Pietra. A disposizione: Tononi, Dellepiane, Chiricallo, Serpe, Zaccone, Sadiku, Cenci, Zenelaj, Bamba, Sahli Bilel, Della Pina, Bornosuzov. Allenatore: Luca Chiappino.