La formazione ufficiale della Fiorentina Primavera: Spalluto ancora in panchina, ci sono Agostinelli e Munteanu in attacco

La Fiorentina Primavera allenata da Alberto Aquilani si appresta a giocare una gara decisiva per la classifica contro il Torino. La novità è che Spalluto parte ancora dalla panchina, come nella gara giocata pochi giorni fa contro l’Atalanta. La formazione di oggi scelta dal tecnico è infatti la stessa vista contro i bergamaschi, con Munteanu e Agostinelli in attacco.

Fiorentina (4-3-3): Fogli; Gentile, Dutu, Frison, Pierozzi; Bianco, Fiorini, Corradini; Milani, Munteanu, Agostinelli.

Torino (4-5-1): Sava; Todisco, Spina, Celesia, Di Marco; Continella, Savini La Marca, Karamoko, Greco; Vianni.