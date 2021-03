Alle 15 la Fiorentina scenderà in campo a Bologna per la 16esima giornata del campionato Primavera. Per questa sfida fondamentale nell’ottica della lotta per non retrocedere, Aquilani mette in campo una formazione leggermente diversa rispetto a quella che ha battuto la Juve in Coppa Italia.

FIORENTINA: Brancolini, Frison, Pierozzi, Chiti, Fiorini, Corradini, Milani, Bianco, Spalluto, Monteanu, Neri. All. Alberto Aquilani (in panchina M. Quinto)