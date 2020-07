La FORMAZIONE UFFICIALE della Fiorentina: Ribery non ce la fa, davanti tandem Chiesa-Cutrone. Out Lirola, sulle fasce ci sono Venuti e Dalbert

Tra circa un’ora la Fiorentina scenderà in campo al Franchi contro il Bologna in quella che è la penultima giornata di campionato. Ecco gli undici titolari scelti da Iachini per tentare di portare a casa la vittoria nell’ultima apparizione della stagione al Franchi:

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano, Milenkovic, Pezzella, Caceres, Venuti, Pulgar, Castrovilli, Dalbert, Chiesa, Ghezzal, Cutrone.