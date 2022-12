La formazione ufficiale della Fiorentina: tocca ancora a Cabral davanti, conferma-trequarti per Benassi

Un’ora circa al calcio d’inizio di Fiorentina-Monaco, amichevole di lusso in vista della ripresa del campionato e per Italiano spazio ancora al suo fluido 4-2-3-1, con un Benassi scelto da pedina nel tridente dietro a Cabral. E’ ancora il brasiliano infatti il prescelto per fare da centravanti. In difensa invece conferma per la coppia Ranieri-Quarta dal 1′:

Terracciano, Dodo, Quarta, Ranieri, Biraghi, Bianco, Mandragora, Benassi, Bonaventura, Saponara, Cabral.