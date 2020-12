La FORMAZIONE UFFICIALE della Fiorentina: torna Caceres, Biraghi ce la fa. Ci sono Bonaventura e Castrovilli. Fuori Callejon

Tra circa un’ora la Fiorentina scenderà in campo al Franchi contro il Sassuolo, in una partita delicatissima vista la situazione della squadra viola. Vediamo allora quali sono gli undici titolari scelti da Cesare Prandelli per affrontare la lanciatissima formazione di De Zerbi. Torna Caceres in difesa, c’è la conferma di Venuti sulla corsia destra di centrocampo. Partono entrambi dal 1′ sia Bonaventura che Castrovilli, Callejon va invece inizialmente in panchina.

FIORENTINA (4-4-1-1): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Pezzella, Biraghi: Venuti, Amrabat, Castrovilli, Bonaventura; Ribery; ; Vlahovic. All. Cesare Prandelli.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Peluso, Rogerio; Obiang, Locatelli; Berardi, Traore, Boga; Raspadori.