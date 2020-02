La formazioni ufficiali di Juventus-Fiorentina: super sorpresa Ghezzal e Badelj resta in panchina. Esordio per Igor

Una sorpresa piuttosto clamorosa nella Fiorentina che tra meno di un’ora affronterà la Juventus: in campo da titolare c’è Ghezzal mentre Badelj resta ancora una volta in panchina. Centrocampo viola che dovrebbe essere quindi a quattro, con l’algerino e Dalbert esterni, mentre in difesa si potrebbe vedere uno schieramento analogo, con Igor e Lirola esterni. A meno che Ghezzal non venga impiegato a tutta fascia… Queste le due formazioni ufficiali:

JUVENTUS: Szczesny, Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro, Pjanic, Bentancur, Rabiot, Douglas Costa, Ronaldo, Higuain.

FIORENTINA: Dragowski, Ceccherini, Pezzella, Igor, Lirola, Ghezzal, Pulgar, Benassi, Dalbert, Chiesa, Cutrone.