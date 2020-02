La fotografia della stagione e un futuro ancora tutto da scrivere

Il buon inizio di partita di Milan Badelj contro la Sampdoria aveva fatto sorridere la Fiorentina e i suoi tifosi dopo una prima parte di stagione tecnicamente deludente per l’ex Amburgo.

L’espulsione (nonostante il secondo suo intervento non fosse nemmeno fallo) però ha rapidamente fatto tornare tutti coi piedi per terra, fotografando al meglio l’annata del croato.

Vorrei ma non posso, ci sono ma non incido come ai vecchi tempi. Sembra essere questo lo slogan dell’ex Lazio che, con l’arrivo di Iachini, ha visto anche calare drasticamente i suoi minuti in campo.

In attesa di questi ultimi mesi, decisivi, di stagione, sarà curioso vedere cosa la Fiorentina vorrà fare con Badelj, visto che è in prestito con diritto di riscatto, e col suo centrocampo (complice l’arrivo di Amrabat).

Una cosa è certa: il futuro è ancora tutto da scrivere per il numero cinque viola.