La fretta della Fiorentina che si scontra con la fermezza dello Spezia. Decisivo l’arrivo di Platek?

Sulla vicenda Italiano-Fiorentina c’è anche la versione de La Nazione, secondo cui da lunedì il rebus per la panchina viola è tornato ad avere un risultato tutt’altro che scontato. Sono tanti gli ostacoli da superare, a partire dalla clausola rescissoria presente nel contratto dell’allenatore fino alla questione dello staff tecnico. La Fiorentina ha fretta, ma dall’altra parte si è imbattuta nella fermezza dello Spezia: i liguri non hanno intenzione di fare sconti e vogliono prendersi tutto il tempo possibile per evitare di rimanere senza alternative.

I rapporti tra le due società, dopo le avances della Fiorentina, si sono irrigiditi. Le diplomazie sono al lavoro per riavvicinare le parti, ma ancora non c’è in vista la pace. Il presidente dello Spezia, Platek arriverà in Italia lunedì ed è probabile che non arrivi una decisione definitiva prima di martedì. Il che allungherebbe ancora di più le tempistiche per l’arrivo di Italiano alla Fiorentina: un fattore che ha di fatto costretto la dirigenza a valutare piste alternative.