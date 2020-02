La Gazzetta attacca Commisso: “La sua invettiva è talmente esagerata da non risultare credibile. L’accusa alla Juventus un refrain che non regge e ha avvelenato il clima senza ragioni”

All’interno de La Gazzetta dello Sport di oggi, leggiamo un duro attacco indirizzato al presidente della Fiorentina, Rocco Commisso. Nell’editoriale a firma Andrea De Caro leggiamo: “Rocco Commisso è stato accolto dal calcio italiano, non solo dai tifosi della Fiorentina, con rispetto, curiosità, simpatia per le origini italiane e stima per le capacità con cui è riuscito a creare un impero…Quello che invece stiamo vedendo in azione da domenica sembra più un capopolo e l’ennesima copia, folkloristica, di un certo tipo di presidente di cui abbiamo già troppi esempi…La sua invettiva nei toni e nella forma è stata talmente esagerata da risultare non credibile…L’accusa alla Juve è un refrain che porta sempre credito presso la propria tifoseria, ancor più se acerrima rivale dei bianconeri. Ma, stavolta, non regge. L’episodio del rigore del 2-0 resta dubbio, ma non è scandaloso. Come sarebbe stato valutato se a maglie invertite fosse stato negato alla Fiorentina? Avvelenare il clima è già di per sé rischioso, figurarsi farlo senza ragioni davvero inoppugnabili”.