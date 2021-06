La Gazzetta dello Sport: Addio a Ribery

C’è spazio anche per la Fiorentina nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. A pagina 26 si parla di Seferovic: “Re dei bomber al Mondiale Under 17, ma a Firenze non ha sfondato”. A pagina 37 si legge: “Nuova Fiorentina, addio a Ribery. E pure Antognoni verso il divorzio”. Sottotitolo: “L’esterno, fondamentale per la crescita di Vlahovic, era pronto a ridursi l’ingaggio. Hristov-Spezia nell’affare Italiano”. Di seguito l’incipit dell’articolo: “Siamo ai titoli di coda della storia tra la Fiorentina e Franck Ribery. La società viola ha deciso di non proporre un nuovo contratto al campione francese. Una scelta condivisa, naturalmente, con il nuovo tecnico Vincenzo Italiano”.