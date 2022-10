La Gazzetta dello Sport: Alla Fiorentina serve la sveglia

Nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, a pagina 27, troviamo l’approfondimento su Atalanta-Fiorentina, dal titolo: “Gemelle diverse”. Sottotitolo: “L’Atalanta prova a rimanere in alto. Alla Fiorentina serve la sveglia. Gasperini-Italiano, stessa filosofia con qualche variazione sul tema e una ricerca comune: fare più gol.

Di spalla, le probabili formazioni della partita e il programma dell’intera ottava giornata di Serie A. In alto, una pillola sull’Atalanta: “A caccia di record. L’Atalanta ha conquistato 17 punti nelle prime 7 partite di campionato. Nella sua storia non ha mai raggiunto il traguardo dei 20 punti prima della nona giornata in un torneo di Serie A”.