La Gazzetta dello Sport: Antognoni dà una chance a Iachini

A pagina 2 su La Gazzetta dello Sport, troviamo questo titolo sul match di ieri: “Inter, resa scudetto”. A pagina 3 c’è: “Romelu, film già visto Quando c’è la Viola non riesce a sfondare”. Sottotitolo: “Per il belga tanti sprechi come all’andata. Marotta: “Lautaro? Con lui a lungo, il rinnovo a fine stagione”. A pagina 5 le pagelle: “Young non tradisce mai, Chiesa entra bene“. A pagina 6 invece c’è: “Terracciano è super. Antognoni: “Iachini? Parleremo alla fine”.

