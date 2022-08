La Gazzetta dello Sport: Arriva un altro sì alla Fiorentina

Su La Gazzetta dello Sport di oggi, a pagina 23 sui viola, leggiamo: “Dal gigante serbo arriva un altro sì alla Fiorentina“. Si parla di Milenkovic. Sottotitolo: “Super ingaggio: 3 milioni a stagione per 5 anni. La firma davanti a Commisso?”.

Articolo che inizia così: “Ha mandato l’atteso bacione a Firenze, finalmente. Non è una grande acquisto, perché era già qui, ma è come se lo fosse. Finisce come ormai si era pronosticato la lunga estate di Nikola Milenkovic. La Fiorentina si è stancata di aspettare l’offerta irrinunciabile e lo stesso giocatore pian piano si è convinto che può disegnarsi un grande futuro anche in viola”.