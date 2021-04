La Gazzetta dello Sport: Ballardini ha qualcosa da dire ad Eysseric…

Su La Gazzetta dello Sport di oggi, leggiamo a pagina 21 questo articolo sulla partita della Fiorentina: “Lampi di Destro e Vlahovic Genoa e Viola, basta il pari”. Sottotitolo: “I due bomber si confermano anche in una partita spenta Rosso a Ribery, possibile rigore su Zappacosta nel finale”. In taglio basso spazio alle dichiarazioni dei due tecnici: “Ballardini: “Eysseric entra in modo scomposto”. Sottotitolo: “Dubbi del Genoa per il rigore non dato. Il ritorno di Iachini: “Ottima gara e buona reazione”.