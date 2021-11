La Gazzetta dello Sport: Barone a casa Sassuolo

A pagina 14 de La Gazzetta dello Sport viene dato spazio alla Fiorentina e in particolare a: “Vlahovigol”. Sommario: “Fisico esplosivo, tiro formidabile. Il cannoniere della Fiorentina sembra Batistuta”. E ancora: “Dusan come il leggendario Bati? Ci sono affinità. Oggi è il secondo euro-bomber nell’anno 2021, ma presto lascerà Firenze”. In taglio basso: “Sente la porta come Gabriel. Sono ancora lontani ma…” le parole di Ciccio Baiano.

A pagina 15 invece leggiamo: “Barone a casa Sassuolo. Incontro per Berardi. L’alternativa è Ikone“. Sottotitolo: “La Fiorentina spera che Vlahovic resti fino a giugno ma si sta già muovendo: ora un esterno, poi la punta”.