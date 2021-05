La Gazzetta dello Sport: Biraghi da record

Su La Gazzetta dello Sport di oggi, a pagina 2 leggiamo: “Milan, con 50 milioni in più assalto a Vlahovic“. E ancora: “Il serbo della Fiorentina resta in pole su Scamacca“. A pagina 11 invece troviamo: “Euro Ringhi”. Sottotitolo: “Gattuso, ultimo sprint. Con 9 punti riporterà il Napoli in Champions, poi l’addio”. A pagina 24 in ottica fantacalcio viene incensato un giocatore della Fiorentina: “La difesa porta punti preziosi. Assist, Biraghi il top”. Sommario: “Il viola è da record nei passaggi vincenti”.