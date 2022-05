La Gazzetta dello Sport: Cabral, inserimento concluso, sarà lui il titolare la prossima stagione

Per quanto riguarda i viola, a pagina 22 de La Gazzetta dello Sport, leggiamo: “Sfida del gol per l’Europa”. Ovvero: “Fiorentina e Roma puntano tutto sul nuovo Cabral e sul re Abraham“. E ancora: “Davanti a 30.000 spettatori quasi spareggio al Franchi. Arthur sogna la Seleçao, Tammy vuol diventare il miglior goleador inglese in A”.

All’interno del pezzo viene specificato: “L’inserimento di Cabral nel calcio italiano sembra concluso e il brasiliano ha forza fisica sufficiente per brillare. Morale: sulla carta potrebbe essere lui il titolare viola nella prossima stagione, cercando di coronare il suo sogno chiamato Seleçao”.

A pagina 23 c’è l’intervista a Borja Valero che dice: “Mi commuoverò Ma avevo bisogno di salutare la Viola”. Sottotitolo: “Oggi lo spagnolo sotto la Fiesole “Giusto così, sono come loro”.