La Gazzetta dello Sport: Carica serba per la Fiorentina

Nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si parla di Fiorentina a pagina 21: “Vlahovic-Milenkovic, carica serba per la Viola: Pronti per la svolta”. Nel sommario si legge: ” “Il presidente Commisso: Miglioriamo le infrastrutture. Ma a qualcuno forse non piace”. Al centro: “Rito abbreviato. Oggi udienza sul caso Astori”. In taglio basso spazio al Genoa: “Ballardini show: cambi azzeccati, gol e punti. E fa 100 col Genoa”. Questo l’incipit dell’articolo sulla Fiorentina: “Beppe fai il Beppe. È più o meno questo il senso di quanto richiesto dalla società nel momento della nuova chiamata a Iachini. Dieci partite da elmetto in testa, contesto ideale per un tecnico che nello scorso campionato ha proprio in quel tipo di situazione dato il meglio di sé”.