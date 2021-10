La Gazzetta dello Sport: C’è il contatto tra la Juventus e Vlahovic

Nella prima pagina dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si parla di Fiorentina: “Crisi Juve, serve Vlahovic. C’è il contatto, vuole 6 milioni ma la Viola…”. A pagina 13 si legge: “Vlahovic, c’è il contatto. L’attaccante chiede 6 milioni, la Juve è in corsa”. Sommario: “Commisso continua a volere circa 60 milioni per il serbo, ma il prezzo è destinato a scendere. La concorrenza: occhio al City, stop Atletico”.

A pagina 21: “Fiorentina: Italiano per la svolta ha bisogno di rinforzi in attacco”. Sommario: “La sconfitta con la Lazio ha messo in evidenza le carenze della rosa: non c’è un vice Vlahovic”.