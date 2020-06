La Gazzetta dello Sport: C’è solo Ribery

Su La Gazzetta dello Sport di oggi sui viola leggiamo in apertura a pagina 15: “Fiorentina, c’è solo Ribery. Il Brescia strappa il pari”. Sottotitolo: “Donnarumma avanti su rigore, Pezzella lo riprende. Poi tanti gol falliti dai viola. E Caceres si fa espellere”. In taglio basso leggiamo: “Franck, che sorpresa: subito in campo e va in crescendo”. Sottotitolo: “L’ex Bayern domina nel secondo tempo Iachini: “Reazione fisica molto buona nonostante l’infortunio e lo stop”.

