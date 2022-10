A pagina 26 de La Gazzetta dello Sport, troviamo questo titolo dedicato alla partita di stasera: “Lecce e Viola all’assalto E’ l’ora di sfatare i tabù”. Sottotitolo: “I giallorossi sono ancora a secco di successi in casa. La Fiorentina non vince in trasferta da sei mesi”.

Articolo che inizia così: “All’inseguimento della prima volta. Lecce e Fiorentina si sfidano anche per cercare di cancellare uno zero nel loro score. Chi ci riesce farà allungare la serie negativa dell’altro”.