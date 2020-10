La Gazzetta dello Sport: Chiesa a rate

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, l’apertura è per il mercato e Chiesa: “Juve, c’è Fede. Aria di sì e i tifosi viola scaricano Chiesa”, nel sommario “La Fiorentina crolla in casa contro la Samp (1-2). Federico capitano, gli ultrà gli levano la fascia di Astori”. A pagina 20 l’approfondimento “Juve-Chiesa, aria di sì”, nell’occhiello “Stabilito il prezzo, 60 milioni, sono da definire le rate. Per i bianconeri ancora nessuna novità da De Sciglio e Douglas. I viola bloccano Callejon e tentano Milik”. A pagina 23: “Capitano a metà. La Fiorentina si arrende e a Chiesa viene negata la fascia”, nel sommario “La Samp va con un gioiello di Verre. I tifosi protestano: Fede senza il simbolo di Astori colpisce un palo al 95′”.

