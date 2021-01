La Gazzetta dello Sport: Coppa, mercato e Stadio, com’è pieno il tavolo di Commisso

A pagina 8 de La Gazzetta dello Sport questa mattina troviamo: “Fiorentina, è tornato Commisso: sul tavolo Coppa, mercato, stadio”. Sottotitolo: “Il patron rimarrà alcune settimane e discuterà anche l’atteso rinnovo di Vlahovic: oggi il serbo è titolare”. All’inizio del pezzo leggiamo: “La Fiorentina oggi avrà un tifoso in più al Franchi: il presidente Rocco Commisso. Il patron non poteva mancare a quello che sarà un momento importante per la stagione viola”.

E ancora: “Sul tavolo ci sono molti problemi in sospeso. Dalla partenza del nuovo Centro Sportivo, alle indicazioni che sono attese dal Ministero per capire i termini della possibile ristrutturazione del Franchi”.