La Gazzetta dello Sport: Dragowski mura il derby e Prandelli si difende

Su La Gazzetta dello Sport, troviamo questa mattina articoli sulla Fiorentina a pagina 24 del giornale. L’apertura è sul match di ieri: “Il Bologna fa più dei viola. Dragowski mura il derby”. Sottotitolo: “La Fiorentina parte con 5 difensori e non tira in porta. I rossoblu creano ma il portiere polacco fa miracoli”. In taglio basso spazio alle dichiarazioni dei due allenatori: “Prandelli si difende: “Non è un passo indietro”. Mihajlovic invece applaude i suoi: “Superiori per 70’ ma bisogna essere più concreti. Mercato? Cerchiamo un difensore”.

